Legislativas marcadas para dia 1 de Setembro

As eleições legislativas e autárquicas vão decorrer na Mauritânia a 1 de Setembro de 2018. O pleito foi convocado depois de o Governo ter examinado e adoptado um decreto que convoca o colégio eleitoral para a eleição dos deputados à Assembleia Nacional, dos conselheiros regionais e autárquicos para o dia 1 de Setembro de 2018.

A oposição agrupada no seio do Fórum Nacional para a Democracia e Unidade (FNDU) decidiu participar do processo eleitoral, mas contesta a composição da Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI), da qual está excluído.

A CENI é composta por personalidades da maioria e da oposição moderada, saída de um diálogo nacional organizado em Setembro e Outubro de 2016.

Os partidos do FNDU, entre os quais a Coligação Nacional para a Reforma e Desenvolvimento (RNRD-Tawassoul-movimento islamita mode-

rado) e a União das Forças do Progresso (UFP) interpuseram um recurso diante da Câmara Administrativa do Tribunal Supremo para fazer anular o decreto de nomeação dos membros do comité director da CENI.