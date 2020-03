Mundo

Lei prevê penas agravadas para crimes contra crianças

Um ante-projecto de lei que deu entrada no Parlamento cabo-verdiano agrava penas para agressões e abusos sexuais de crianças até 13 anos de prisão e tipifica os crimes de “prostituição de crianças” e “sexting infantil”.

O Parlamento cabo-verdiano aguarda a entrada do documento gizado pelo Governo

Fotografia: DR



O documento, a que a Lusa teve ontem acesso, foi preparado em parceria com o Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a nota explicativa que acompanha o ante-projecto de lei refere que surge pela necessidade de “aprimo-rar” a legislação já existente, estabelecendo “regras mí-nimas sobre definição dos tipos de crimes e as sanções aplicáveis”.

A proposta estabelece desde logo, o limite etário dos 16 anos “como a fronteira entre a infância e a adolescência”, contrariamente ao quadro legal actual. Assim, são qualificados “de natureza pública”, os crimes sexuais em que, quando foram cometidos, a vítima tinha até 16 anos, e de semipúblico os crimes sexuais praticados em vítimas que, à data, tinham idade igual ou superior a 16 anos e inferior a 18 anos, “sem prejuízo de, em caso de haver suicídio ou morte da vítima o crime assumir a natureza pública”.

Esta alteração é justificada “com base no aumento dos crimes sexuais contra crianças”, e sobretudo face aos casos em que os agressores “se aproveitam das vítimas em situações financeiras precárias”. “Após o cometimento do crime, muitas das vezes o agente utiliza estratégia de comprar a consciência e vontade das vítimas e dos seus representantes legais coagindo-os a desistir do procedimento criminal, quando a criança tiver a idade superior a 14 anos, ou seja, nos casos dos crimes sexuais de natureza semipúblico. E que por outro lado é necessário proteger sempre o menor de idade em qualquer circunstância, lê-se.

A proposta também “agrava a moldura penal de forma generalizada a todos os tipos legais de crimes de violência e abuso sexual contra menores”, com um “quadro punitivo mais severo, na medida em que a protecção à liberdade sexual e à autodeterminação sexual das crianças é de se esperar a urgente intervenção penal severa”. À generalidade dos principais tipos legais deste género de crime “foram estabelecidos um mínimo legal de seis anos de prisão.



Maior abrangência

Segundo a nota explicativa sobre o ante-projecto de lei, o objectivo passa por “me-lhor prever actos incriminadores nos respectivos tipos e que são os que facilitam a prostituição ou promovam a prostituição de menores em benefício de certos agentes, além de punir “aqueles que, sendo maior de idade, recorrem à prostituição de menores, pagando os serviços sexuais para a satisfação da sua lascívia”.

Como forma de fazer o “acompanhamento da evolução global e revolução tecnológico, que aumenta de forma desenfreada as práticas criminosas” passam, ainda a ser previstos os “tipos de ilícitos cometidos no ciberespaço e vitimando as crianças”.

No artigo 18º sobre “agressão sexual com penetração” a menor de 16 anos, o ante-projecto de lei prevê para os agressores uma pena de prisão de oito a 13 anos. No artigo 19º, sobre “abuso sexual de menores entre 16 e 18 anos”, é prevista uma pena de até 10 anos de prisão efectiva.

Para casos de “lenocínio de crianças”, para “quem fomentar, favorecer, instigar, auxiliar, motivar, agenciar, negociar, facilitar o exercício da prostituição infantil ou a prática de actos sexuais de criança”, neste caso de idades compreendidas dos 10 aos 18 anos, a punição pelo artigo 20º pode chegar a uma pena de prisão de sete a 12 anos.

No seu artigo 24º, o ante-projecto de lei tipifica ainda o crime de “aliciamento a crianças para a prática de acto sexual no estrangeiro”, que visa “quem fomentar, aliciar, facilitar, transportar, negociar, alojar ou acolher criança de idade inferior a 16 anos”, ou “favorecer” essas condições, para “actos sexuais ou prostituição”, será punido com a pena de prisão de oito a 12 anos. Neste caso, se a vítima tiver idade superior a 16 e inferior a 18 anos, a pena de prisão será de cinco a oito anos.

Igualmente tipificado passa a ser, através do artigo 26º, o crime de “sexting infantil”, visando neste caso quem, “através de telemóveis, tabletes, computadores ou outro equipamento informático, proceder o envio de mensagens escritas ou sonoras” de conteúdo sexual, para uma criança com idade inferior a 16 anos. O agressor é punido com a pena de prisão de três a seis anos, que desce para um a quatro anos quando envolve vítimas com idade dos 16 aos 18 anos.

Já os artigos 27º e 28º tipificam o crime de “turismo sexual infantil”, visando quem, “por intermédio de promessa de vantagem monetária ou de qualquer outra praticar actos sexuais com menores de 16 anos.