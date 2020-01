Mundo

Líbia pede reunião urgente do Conselho de Segurança

O Ministério líbio dos Negócios Estrangeiros do Governo de União Nacional, juntou-se à Rússia e exortou a missão diplomática líbia em Nova Iorque a exigir uma sessão de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a Líbia, segundo uma fonte diplomática citada, ontem, pela Reuters.

Militares turcos já se encontram na Líbia para ajudar as forças do Governo sedeado em Tripoli

A exigência segue-se ao bombardeamento, sábado, da sede da Academia Militar na capital, Tripoli, no qual dezenas de alunos morreram, de acordo com um comunicado da referida instituição, divulgado no domingo.

“Condenamos firmemente o bombardeamento, pelas milícias do marechal Khalifa Haftar, à sede da Academia Militar da capital, em que dezenas de novos alunos foram mortos”, lê-se na nota.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Líbia, Mohamed Taher Siala, deu instruções à missão em Nova Iorque para pedir uma sessão de emergência ao Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre crimes de guerra cometidos pelas milícias de Haftar, segundo o mesmo documento.

“Com este acto brutal e cobarde, é claro para o mundo inteiro que as milícias de Haftar não lutam contra o terrorismo, como pretendem, mas praticam o terrorismo, em particular, e violam o direito internacional humanitário”, denuncia o documento.

O bombardeamento aéreo contra a Academia Militar de Tripoli fez 28 mortos e 18 feridos daí que o Conselho Presidencial do Governo de União Nacional tenha acusado “aviões estrangeiros que apoiam as forças do comandante Haftar” de terem lançado o ataque.

A Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia (UNSMIL, sigla em inglês) condenou o ataque, sublinhando, num comunicado, que “a escalada crescente das acções militares, complica ainda mais a situação na Líbia e ameaça as oportunidades da retomada do processo político”.

O comunicado lembra que a persistência dos "bombardeamentos cegos" que afectam civis e serviços públicos, como hospitais e escolas, podem constituir crimes de guerra.”



Tropas turcas no país

Os primeiros contigentes da forças turcas já se encontram na Líbia a combater as forças do marechal Khalifa Haftar.

Até ontem à tarde, várias agências de notícias internacionais noticiavam o início dos combates entre as forças mmilitares da Turquia contra contingentes armados do marechal Haftaar.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou, segunda-feira, o envio de soldados para a Líbia.