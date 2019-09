Líder e candidato do PAIGC solicita a reconciliação e promete unidade

Hélder Martins apita jogo Marrocos-Níger

Um trio de árbitros nacionais do quadro da FIFA, chefiado por Hélder Martins seguiu ontem à noite para Casablanca, onde amanhã à noite apita o jogo amistoso entre Leões do Atlas do Marrocos e Mena do Níger no Estádio de Marrackech, no quadro da primeira Data FIFA da presente época futebolística.