Líder da oposição desafia Trovoada a regressar ao país

O presidente do MLSTP, líder da oposição em São Tomé e Príncipe, desafiou o primeiro-ministro cessante, vencedor das legislativas, a regressar ao país para conversar sobre a proposta para a formação de um Governo de base alargada.

Jorge Bom Jesus

Fotografia: DR

“Os são-tomenses todos devem conversar, mas conversar aqui no país e nós não podemos admitir que altos dirigentes, em gestão, do nosso país estejam a passear pelo mundo fora e a dar entrevistas nas capitais europeias e africanas. Quem quiser conversar, venha para São Tomé e Príncipe para que se converse”, defendeu Jorge Bom Jesus, presidente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), em conferência de imprensa realizada na capital são-tomense.

O líder do maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe respondia assim ao primeiro-ministro cessante e presidente da Acção Democrática Independente (ADI), Patrice Trovoada, que em entrevista à Lusa, na semana passada, defendeu um “maior entendimento” entre os partidos para governar o país e disse encarar tranquilamente a possibilidade de não liderar um próximo Executivo.

O MLSTP e a coligação PCD-UDD-MDFM, que em conjunto conquistaram 28 dos 55 lugares no Parlamento, garantindo assim maioria absoluta para a oposição, reiteraram a garantia de “sustentabilidade parlamentar ao futuro Governo” e instaram o Presidente da República, Evaristo Carvalho, a demitir o Executivo em funções, liderado por Patrice Trovoada.

“Já solicitámos um encontro ao Presidente da República no sentido de podermos manifestar a nossa preocupação enquanto garante do regular funcionamento das instituições. A nossa preocupação é porque o país está votado ao abandono pelo Governo de gestão”, disse Jorge Bom Jesus.