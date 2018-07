Mundo

Líder do Parlamento guineense denuncia existência de tráfico de droga

O líder do Parlamento guineense, Cipriano Cassamá, denunciou a existência de tráfico de droga no país e pediu que se acabe com o que disse ser um negócio que deve ser travado, mas não citou situações concretas.

“As pessoas devem parar com o negócio de droga. As pessoas têm que parar com anarquia neste país”, afirmou Cassamá, que se expressava em crioulo, numa sessão extraordinária no Parlamento, perante deputados. Sem citar casos concretos e num tom visivelmente irritado, o líder do Parlamento exortou os guineenses a procurarem “outras alternativas para melhor gerir o país”, nomeadamente a criação de impostos, ao invés da venda de droga.

Cipriano Cassamá questionou “a quantidade de aviões que chegam ao país”, para assinalar a “venda de droga” que, notou, acontece nos últimos tempos.

O presidente do Parlamento disse também ser solidário com os funcionários públicos que marcaram uma greve geral de oito dias para, entre outros motivos, reclamarem ajustes salariais. A greve foi convocada pela maior central sindical do país, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné (UNTG). “A UNTG tem direito de fazer greve. Eu sou deputado, mas estou solidário com os trabalhadores que estão a lutar pelo reajustamento do salário”, declarou.