Líder do Parlamento processa procurador

O líder do Parlamento guineense, Cipriano Cassamá, com o patrocínio jurídico de cinco advogados, intentou uma queixa-crime contra o procurador-geral da República, Bacari Biai, junto do Supremo Tribunal de Justiça.

A queixa contra Bacari Biai tem a ver com o que Cipriano Cassamá considera de “violação do segredo de justiça, coação, calúnia e difamação” contra o deputado Domingos Simões Pereira, antigo primeiro-ministro e actual líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).