Mundo

Líder do Parlamento processa procurador

O líder do Parlamento guineense, Cipriano Cassamá, com o patrocínio jurídico de cinco advogados, intentou uma queixa-crime contra o procurador-geral da República, Bacari Biai, junto do Supremo Tribunal de Justiça.

A queixa contra Bacari Biai tem a ver com o que Cipriano Cassamá considera “violação do segredo de justiça, coação, calúnia e difamação” contra o deputado Domingos Simões Pereira, antigo primeiro-ministro e actual líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC). A petição de Cipriano Cassamá é a resposta do líder do Parlamento ao posicionamento do procurador-geral da República que pretende ver levantada a imunidade parlamentar a Domingos Simões Pereira. Aquele político encontra-se há mais de um mês ausente no estrangeiro. A Procuradoria guineense quer ouvir Simões Pereira, mas os advogados que apoiam o Parlamento desconhecem o âmbito em que o político é convocado por Bacari Biai.

Na semana passada, a comissão permanente do Parlamento negou qualquer possibilidade de levantamento da imunidade parlamentar a Domingos Simões Pereira.

O líder do Parlamento acusa o procurador de ter afirmado, num programa de rádio, que será da responsabilidade do Parlamento “a decisão que vai ser tomada sobre o suspeito Domingos Simões Pereira.”

Os advogados que suportam a queixa-crime de Cipriano Cassamá consideram aquelas palavras, ameaças contra um órgão de soberania.