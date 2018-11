Líder islâmico e 17 seguidores do al-Shabab foram mortos

Palanquinhas estão a caminho de Kitwe

A Selecção Nacional Sub-20 de futebol embarca, no princípio da madrugada de amanhã, via Joanesburgo, para a cidade de Kitwe, Zâmbia, onde neste domingo, às 13h00, locais (12h00, em Angola) joga com a congénere do Lesotho, para a primeira jornada do Grupo C da Taça Cosafa.