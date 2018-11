Líder islâmico foi morto com 17 seguidores em ataque do al-Shabab

Município do Andulo dispõe de mais escolas

Mais de seis mil alunos do ensino primário vão estudar em 2019, no município de Andulo, no Bié, como resultado da construção, este ano, de mais cinco escolas, de seis salas de aula cada, no âmbito do programa de expansão da rede escolar, afirmou o director municipal da Educação.