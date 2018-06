Líder rebelde aceita negociar com o Presidente

Comités provinciais apoiam VI Congresso

Os comités provinciais do MPLA, reunidos de 7 a 12 do corrente mês, aprovaram por unanimidade a proposta do Comité Central, quanto à realização do 6º Congresso Extraordinário no dia 7 de Setembro, para debruçar-se sobre a transição política na liderança do Partido, informou ontem, em comunicado, o Secretariado do Bureau Político do MPLA.