Líderes rebeldes de Ogaden confirmam regresso ao país

O governo etíope prossegue os esforços de pacificação e reconciliação nacional, contando agora com o apoio dos rebeldes da Frente de Libertação Nacional da Ogaden que acabam de regressar ao país, deixando assim para trás décadas de permanência na vizinha Eritreia onde organizavam incursões armadas ao interior do país

Os líderes da Frente de Libertação Nacional de Ogaden (ONLF), um dos grupos rebeldes mais antigos do país e que se encontravam refugiados na Eritreia, regressaram esta semana à Etiópia no âmbito dos esforços de reconciliação nacional que estão a ser feitos pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed.

Chefiada pelo almirante Mohamed Omar, a delegação desembarcou ontem de manhã no Aeroporto Internacional de Bole, em Addis Abeba, onde foi recebida pelo ministro das Finanças, Ahmed Shid, e pelo presidente do Estado regional de Somalia (de onde são originários), Mustafa Omer.

De acordo com a emissora Fana Broadcasting Corporate, o regresso da máxima representação da ONLF ocorre apenas duas semanas depois da chegada também de centenas dos seus combatentes ao país, também eles provenientes de Asmara, capital da Eritreia.

O grupo assinou recentemente um acordo de paz com as autoridades etíopes em Asmara, que inclui a realização de negociações com vista a abordarem genuinamente as causas do conflito.

As conversações preliminares foram dirigidas pelo ministro dos Assuntos Exteriores, Workneh Ghebeyehu, pelo governo etíope, enquanto que a delegação da ONLF era encabeçada pelo próprio almirante Mohamed Omar Osman. O grupo foi formado em 1984, em consequência do ressurgimento do sentimento de separação da região de Ogaden, etnicamente somali e uma das mais pobres do país.

No seguimento desse esforço de reconciliação nacional e para dar resposta às necessidades humanitárias, o governo voltou a renovar o apelo de ajuda junto das agências internacionais para resolver problemas recorrentes no estado regional de Somalia, que afecta milhares de deslocados por conflitos e mudanças climáticas.

Segundo o Conselho Norueguês para os Refugiados, uma das organizações de apoio aos deslocados que trabalha na região, no terreno há surtos de sarampo, desnutrição infantil severa, tuberculoses e outras enfermidades associadas ao precário contexto.

Aquela organização humanitária está neste momento a realizar uma planificação para reassentar cinco mil famílias deslocadas em comunidades especiais recentemente criadas na região, considerando que é necessária mais ajuda em água e outros recursos.

