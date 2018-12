Líderes rebeldes de Ogaden confirmam regresso ao país

Analisado programa de combate à pobreza

Uma comissão composta por vários técnicos do Governo Provincial do Huambo analisou, hoje, o grau de implementação do Programa de Combate à Pobreza na província, concretamente o desempenho das administrações municipais em relação à arrecadação de produtos da cesta básica e a criação de condições para a auto-sustentabilidade da população.