Liga dos Direitos Humanos pede o regresso da Ecomib

A Liga Guineense dos Direitos Humanos exigiu, ontem, “a manutenção em actividade” da Ecomib, força de interposição da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), aos magistrados do Supremo Tribunal de Justiça.

Forças de interposição da Cedeao contribuem no asseguramento das instituições guineenses

Fotografia: DR

Num comunicado, divulgado na rede social Facebook, a que a Lusa teve acesso, a Liga Guineense dos Direitos Humanos exige, ao Supremo Tribunal de Justiça, “a manutenção em actividade das forças de segurança da Ecomib” como condição imperiosa para assegurar a independência do poder judicial no actual contexto político e permitir a conclusão definitiva do processo eleitoral”.

A organização pede, também, às forças de defesa e segurança para se absterem de “disputas políticas, devendo pautar as respectivas condutas à defesa da legalidade democrática, manutenção da ordem pública e protecção dos direitos humanos”.

A Liga Guineense dos Direitos Humanos pede, igualmente, aos políticos guineenses “a máxima contenção e tolerância, enquanto se aguarda pela conclusão do processo eleitoral por ser a única via para a resolução definitiva e sustentável da crise vigente”.

Umaro Sissoco Embaló, dado como vencedor das eleições presidenciais pela Comissão Nacional de Eleições, que tomou posse como Presidente do país, mesmo sem ter terminado o contencioso eleitoral que decorre no Supremo Tribunal de Justiça, ordenou, no início desta semana, o acantonamento das forças da Ecomib, cuja missão termina este mês. Enquanto isso, o Governo liderado por Nuno Nabian, nomeado Primeiro-Ministro pelo autoproclamado Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, afirmou, quarta-feira, que ninguém foi “perseguido, amedrontado ou detido” pelas forças de defesa e segurança da Guiné-Bissau.

Num comunicado divulgado à imprensa, o Governo de Nuno Nabian lamenta e repudia “informações que têm sido veiculadas pela comunicação social” sobre “actos de intimidação e ameaças a antigos membros do Governo”.

“Estas informações são desenquadradas e desajustadas à realidade dos factos, visam somente lançar uma imagem de confusão, caos e de autoritarismo no país com a finalidade de vitimização pessoal e, a partir destas manobras poluídas, obter ganhos político e diplomáticos”, refere o comunicado, assinado pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Mamadu Serifo Jaquité.

O Governo de Nuno Nabian reafirma que as “movimentações policiais” ocorridas nos últimos dias “enquadram-se na nova estratégia de criar condições profícuas de segurança no país a todos os cidadãos, nacionais e estrangeiros, que culminou com o acantonamento das forças da Ecomib”, que devem terminar a missão na Guiné-Bissau até final deste mês.

No comunicado, Mamadu Serifo Jaquité “tranquiliza a comunidade nacional e internacional”, salientando que não há “nenhuma medida” tomada pelo Governo para “restringir direitos e liberdades fundamentais dos antigos membros do Governo ou qualquer responsável político ou judicial”, e estar disponível para aumentar a segurança de qualquer guineense.

O Governo de Nuno Nabian apela, também, à “calma e serenidade” e pede “contenção a todos os actores políticos e sociais”.

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE) pediu, ontem, às partes na Guiné-Bissau que “se abstenham de qualquer acção unilateral” que aumente as tensões, devendo priorizar o diálogo, para, assim, concluir o processo eleitoral após as presidenciais.

“As eleições presidenciais na Guiné-Bissau ocorreram a 24 de Novembro e a 29 de Dezembro de 2019 (primeira e segunda voltas), mas o processo ainda não foi concluído e todas as partes devem respeitar o quadro legal e constitucional para resolver a crise pós-eleitoral”, sublinhou o Alto-Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, em comunicado.

Para o chefe da diplomacia europeia, as partes na Guiné-Bissau devem “priorizar o diálogo e abster-se de qualquer acção unilateral que possa exacerbar ainda mais as tensões”.

Josep Borrell vinca ser “importante que as forças de defesa e segurança da Guiné-Bissau não interfiram no processo”, ao mesmo tempo que a CEDEAO no país deve “garantir a segurança das instituições e órgãos do Estado”, enquanto mediadora da crise guineense.