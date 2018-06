Mundo

Maioria dos diplomas na RDC são falsos

Um total de 80 por cento dos detentores dos diplomas do ensino médio não o merecem, escreveu na sua conta Twitter, o ministro congolês do Ensino Superior e Universitário, Steve Mbikayi.

Na República Democrática do Congo (RDC), os exames de Estado ditam o fim do ciclo do ensino secundário. E, no termo dos exames, atribui-se um diploma aos que têm acesso à universidade.

Entretanto, o ministro do Ensino Superior e Universitário deplora a fraude que caracteriza tais exames e defende a sua anulação. “Há cinco anos que defendo a supressão dos exames do Estado, porque a fraude esvaziou o diploma de toda a sua substância.Steve Mbikayi pensa que com a eliminação do diploma do Estado, cada encarregado vai escolher a melhor escola para o seu filho.