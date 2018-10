Maioria presidencial conquista 92 cidades nas eleições autárquicas

O aumento das temperaturas levará milhões de africanos à pobreza e fome

Milhões de pessoas em África já estão a sofrer com os impactos das mudanças climáticas e o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, num relatório divulgado ontem em Nairobi, capital do Quénia, mostrou que as coisas podem piorar, tendo incentivado os governos a abraçarem as tecnologias renováveis.