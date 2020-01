Mundo

Mais de 100 mil crianças sofrem abusos no Senegal

Mais de 100 mil crianças da etnia “talibé” continuam sujeitas a mendicidade forçada, castigos físicos, abusos sexuais e negligência no Senegal, denuncia um relatório da Human Rights Watch, divulgado no fim-de-semana, noticiou, ontem a Lusa.

O relatório denuncia que muitas crianças morreram nas ruas de abusos praticados por adultos

Fotografia: DR

O relatório da Human Rights Watch (HRW) e da Plataforma para a Protecção dos Direitos Humanos (PPDH, na sigla em inglês), fala de “níveis alarmantes” de maus tratos físicos, abusos sexuais, negligência e mendicidade forçada destas crianças em dezenas de escolas corânicas no país.

O documento, citado pela Lusa, dá ainda conta de abusos contra estas crianças em oito das 14 regiões do Senegal, incluindo 61 casos de abusos físicos, 15 casos de violações ou tentativa de violação e 14 casos de crianças fechadas e acorrentadas. A mendicidade forçada e a negligência são generalizadas entre estas crianças, segundo o relatório.

“As crianças ‘talibé’ estão a encher as ruas, sofrem abusos terríveis e morrem desses abusos e por negligência”, apontou Corinne Dufka, directora associada da HRW para África. “As autoridades senegalesas dizem que estão comprometidas em proteger as crianças e em acabar com a mendicidade forçada, então por que é que tantos locais abusivos, exploradores e perigosos continuam abertos?”, questionou.

A situação das crianças “talibé” no Senegal tinha já sido denunciada pela HRW num outro relatório, em 2010, no qual a organização instava o Governo a regulamentar esses locais, denominados “daaras”, mas volvidos estes anos a situação pouco ou nada se alterou.

Para a elaboração deste novo relatório, de 71 páginas e intitulado “Enorme sofrimento: Abusos graves contra crianças talibé no Senegal, 2017-2018”, as duas organizações visitaram quatro regiões do país, entrevistaram 150 pessoas, incluindo 88 actuais e antigos “talibé”, 23 professores e dezenas de trabalhadores sociais, especialistas em protecção de crianças e membros da Administração senegalesa.

Os responsáveis pelo relatório observaram e falaram com grupos de crianças – algumas com 5 anos – que pediam nas ruas de Dacar, Saint-Louis, Diourbel, Touba e Louga. Visitaram 22 escolas residências e 13 centros e abrigos, tendo encontrado inúmeras crianças que descreveram práticas de abusos sexuais, violações e mendicidade forçada.

O relatório reconhece que há muitos professores nas escolas corânicas no Senegal que respeitam os direitos dos “talibés”, mas aponta que muitos outros continuam a abusar e a negligenciar estas crianças.



Obrigadas a mendigar

A Human Rights Watch estima que mais de 100 mil crianças sejam forçadas pelos seus professores a pedir diariamente dinheiro, comida, arroz ou açúcar, sendo obrigadas a cumprir quotas diárias sob pena de serem espancadas.

Dos 88 “talibés” entrevistados, 63 disseram ser obrigados a conseguir uma quota diária equivalente a um dólar. Muitas destas crianças tinham cicatrizes e feridas visíveis.

“Batiam-nos a toda a hora se não memorizávamos os versos do Corão ou se não trazíamos dinheiro. Batem-te até pensares que vais morrer”, contou uma criança de nove anos, que fugiu de uma daara em Dacar em 2018 para escapar aos abusos.

Outras crianças contaram que foram amarradas ou acorrentadas em espaços que pareciam celas, por vezes durante semanas e meses, como castigo. “Se tentávamos fugir, acorrentavam-nos pelas duas pernas para não nos conseguirmos mexer”, disse outra criança de 13 anos, que escapou de uma daara em Diourbel.

Muitas das crianças acompanhadas nas ruas e nas 22 daaras visitadas pelas organizações tinham infecções e estavam doentes, mas não recebiam tratamento.

Entre as escolas visitadas, 13 forneciam pouca ou nenhuma comida às crianças, que estavam alojadas em edifícios decrépitos e abandonados, sem latrinas, sabão ou redes para se protegerem dos mosquitos transmissores da malária.

Os responsáveis pelo relatório identificaram ainda indícios de tráfico humano envolvendo crianças, incluindo transporte ilegal de região para região e mesmo cruzando a fronteira do país, crianças abandonadas em cidades distantes e outras que acabam nas ruas depois de terem fugido dos abusadores.

Algumas famílias perpetuam estas práticas ao devolverem repetidamente as crianças às daaras onde sofreram abusos.

A HRW e a PPDH reconhecem que o Senegal tem leis robustas contra o abuso de crianças e o tráfico humano, mas adianta que as medidas tomadas para proteger os “talibés” e responsabilizar os seus abusadores são “limitadas”. Por isso, na sequência do relatório, as organizações vão propor ao Governo do Senegal um roteiro para proteger as crianças “talibé” e promover uma mudança duradoura.