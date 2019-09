Mundo

Mais de 100 pessoas detidas por violência

Mais de 100 pessoas foram detidas hoje, na cidade de Joanesburgo e arredores, em resultado da violência e pilhagem de estabelecimentos comerciais. “A Polícia condena todos os actos de violência e a pilhagem de estabelecimentos comerciais de cidadãos estrangeiros, por oportunistas criminosos em áreas que incluem Ekhurhuleni, Tshwane e o centro de Joanesburgo”, disse em comunicado o porta-voz provincial da Polícia em Gauteng, Lugelo Dlamini.

Fotografia: DR

No comunicado, divulgado após cerca de 24 horas de violência e pilhagem nos principais centros urbanos da província de Gauteng, envolvente a Joanesburgo e Pretória, refere-se que “os incidentes eclodiram na semana passada em Pretória, na sequência do assassínio de um condutor de uma carrinha táxi por um traficante de droga.”

A Polícia sul-africana, que não menciona na nota a nacionalidade do traficante de droga, sublinha depois que “vários estabelecimentos comerciais foram pilhados e incendiados, deixando um rasto de destruição na capital volátil da África do Sul.”

O comunicado indica que as detenções ocorreram em vários locais, nomeadamente Rosettenville (20), Malvern (35), Thembisa (10), Jeppe (26) e em Germiston (9), cidade satélite no leste de Joanesburgo.

“A Polícia está a investigar também um caso de homicídio em Hillbrow, Joanesburgo, onde um homem foi alegadamente morto a tiro durante uma concentração de pessoas”, lê-se na nota. O porta-voz da SAPS afirma que as operações daquela força policial continuam ainda em curso.

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse ontem que os ataques, estupros e assassinatos de mulheres na África do Sul são uma mancha na consciência nacional, informou a Prensa Latina.

Numa declaração pública, o Chefe de Estado enfatizou que “este é um período muito sombrio para nossa nação.”Ramaphosa saudou a Polícia pela prisão de dois suspeitos ligados aos assassinatos da estudante universitária Uyinene Mrwetyana e do campeão sul-africano de boxe, Leighandre Jegels.