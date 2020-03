Mundo

Mais de seis mil corpos exumados por decisão de uma comissão especial

Mais de seis mil corpos foram exumados ao longo da semana finda em seis valas comuns, na província burundesa de Karusi, Centro Leste, revelou, ontem, a Reuters que diz tratar-se da continuação das buscas, em todo o país, ordenada pela Comissão Verdade e Reconciliação.

Fotografia: DR

De acordo com Pierre Claver Ndayicariye, presidente deste órgão, tratam-se dos restos mortais dos seis mil e trinta e duas vítimas de balas que foram encontradas no local que foram fuziladas em 1972, durante a matança de milhares de pessoas, disse.

Criada em 2014, a Comissão Verdade e Reconciliação estende-se até à chegada do colonialismo alemão e belga, em 1885, e a todas as atrocidades, incluindo as guerras civis, com destaque a iniciada em 1993, terminando em 2008, com a aplicação do acordo de paz.