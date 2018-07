Mais de 70 mil pessoas morreram em 2017 vítimas da Sida

Queda de avião mata ministro

O ministro da Agricultura e Pecuária do Paraguai, Luis Gneiting, e outras três pessoas morreram na sequência da queda do avião em que seguiam. O aparelho foi encontrado ontem nos arredores do aeroporto de Ayolas a sul do Paraguai, de onde tinha descolado na quarta-feira com destino a Assunção, a capital do país.