Mundo

Mali com mais violações dos direitos humanos

O Mali tem a taxa mais elevada de violações dos direitos humanos na África Ocidental, segundo um relatório da Amnistia Internacional sobre a África Ocidental e Central.

Grupos extremistas desferiram ataques violentos contra civis

Fotografia: DR

O anúncio foi feito ontem pelo director regional localizado em Dakar (Senegal), Alioune Tine, quando apresentava na quinta-feira um relatório sobre os direitos humanos em Bamako. Alioune Tine considera que a escolha da capital maliana para apresentar este documento se justifica pelo facto de o Mali se tornar no epicentro de uma crise que se espalhou para outros países da região.

Alioune Tine acrescentou que há mais violações dos direitos humanos no Mali do que noutros países da sub-região e que estes atropelos foram cometidos principalmente no norte e centro do país por grupos terroristas e forças de defesa e de segurança. Em Bamako, prosseguiu Alioune Tine, também houve abusos dos direitos humanos, incluindo tentativas de restrição de liberdade de expressão contra jornalistas e activistas.

De acordo com a directora executiva da AI-Mali, Ramata Guissé, que também se pronunciou sobre esta matéria, o ano 2017 foi marcado por actos de violência, como o ataque contra o hotel Kangaba, perto de Bamako, onde expatriados e nacionais foram mortos por extremistas.

Durante o mesmo ano, aconteceram ataques contra as forças estrangeiras, das quais as francesas de Barkhane, que acabaram de perder dois soldados em Menaka (norte) e a elementos da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização do Mali (MINUSMA), que perdeu 30 homens.

Estes actos hediondos são da autoria de terroristas que espalham o medo no norte e centro do Mali, desde a crise que eclodiu em 2012. Revelou que os civis foram objecto de numerosos ataques por parte de grupos armados.