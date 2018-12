Mundo

Mandato de captura contra Pierre Buyoya

A União Africana advertiu as autoridades do Burundi sobre as consequências que podem resultar da sua decisão de emitir um mandato de captura internacional contra o antigo presidente Pierre Buyoya.

Fotografia: DR

Para a União Africana, a emissão desse mandato de captura pode afectar todos os esforços de paz em curso para a região onde o Burundi está inserido, considerando não haver indícios que justifiquem essa decisão.

As autoridades do Burundi decidiram accionar esse mandato de captura depois de acusarem o antigo chefe de Estado e outras 16 personalidades a ele ligadas de envolvimento directo no assassinato do primeiro líder Hutu democraticamente eleito, Melchior Ndadaye, em 1993.

Actualmente a residir no Mali, Pierre Buyoya, da etnia Tutsi, esteve duas vezes no poder durante os últimos 30 anos e desempenhou um papel preponderante no processo de paz que colocou um ponto final naquele conflito, em 2005, e possibilitou a realização de eleições que viriam a ser vencidas pelo actual presidente Pierre Nkurunziza, de etnia Hutu.

Pierre Buyoya, de 69 anos de idade, é neste momento um conceituado diplomata escolhido pela União Africana para intervir em diversos processos de mediação e sempre desmentiu qualquer participação ou cumplicidade no assassinato de Melchior Ndadaye

Neste momento, a União Africana está envolvida num processo de negociação no Burundi para dirimir o conflito que surgiu depois de Pierre Nkueunziza ter concorrido em 2015 a um terceiro mandato, estando prevista para o dia 27 de Dezembro a realização de uma cimeira para tentar resolver o problema.

Desde 2015, em virtude de repetidos protestos contra a decisão de Nkurunziza, centenas de pessoas morreram e mais de 400 foram obrigadas a fugir para os países vizinhos.