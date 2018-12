Manifestações fazem três mortos a uma semana das eleições

Camponesas estão a receber incentivos

Um total de sessenta toneladas de adubo e dez de amónio foram entregues a quatro associações de camponeses da comuna do Sambo, no município da Chicala-Cholohanga, 60 quilómetros a sul da cidade do Huambo, pela governadora Joana Lina, que também entregou 35 charruas de tracção animal, 15 catanas e igual número de enxadas, para que as famílias camponesas aumentem as áreas de cultivo.