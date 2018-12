Mundo

Manifestações no Sudão provocam seis mortos

Um total de seis manifestantes foram mortos ontem de manhã durante protestos contra a subida do preço do pão em Al-Gadaref, no leste do Sudão, no segundo dia de protestos que ocorreram em várias cidades, disse um dirigente local.

Fotografia: DR

Este responsável, Al-Tayeb al-Amine Tah, não especificou as circunstâncias da morte dos manifestantes.

Os protestos também estenderam-se à capital sudane-sa, onde as forças anti-motim dispersaram os manifestantes perto do palácio presidencial, com recurso a gás lacrimogéneo, segundo vários testemunhos. “Houve seis mortos” em Al-Gadaref, declarou Tah a uma televisão sudanesa. Este balanço inclui o estudante cuja morte tinha sido anunciada mais cedo, pela família e por outro dirigente.

Tah mencionou também a existência de um número indeterminado de feridos, sem dar mais detalhes. As manifestações cessaram na maior parte das cidades, com o chegar da noite. Em algumas foi instaurado um recolher obrigatório. Mas, em Cartum os protestos continuavam, segundo testemunhos.

O Governo de Nahr al-Neel, no norte do Sudão, decretou o estado de emergência em Atbara, a principal cidade do estado, e impôs recolher obrigatório após as manifesta-ções ocorridas na cidade, informou o site da cadeia sudanesa Ashorooq.