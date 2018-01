Mundo

Manifestantes exigem saída de Kabila

A situação na República Democrática do Congo (RDC) esteve ontem ao rubro depois de grupos de manifestantes da oposição terem saído às ruas das principais cidades do país, incluindo a capital, Kinshasa, para protestar contra a permanência no poder do Presidente Joseph Kabila.

Congoleses na diáspora aderiram ao apelo feito pela oposição e líderes da sociedade civil

Fotografia: Nicolas Maeterlinck | AFP

Apesar da proibição decretada pelas autoridades, milhares de congoleses aderiram aos protestos convocados por líderes da oposição e da sociedade civil, tendo sido dispersados pela polícia que teve de recorrer à utilização de gás lacrimogéneo.

Agências de notícias reportaram sobre duas mortes como consequência da carga policial contra uma igraja. De acordo com a France Press, as vítimas mortais eram duas crianças que faziam parte de um coro católico.

Segundo ainda as referidas agências internacionais, o Governo da República Democrática do Congo ordenou no sábado às empresas de telecomunicações que cortassem a Internet e as mensagens de texto por todo o país antes das manifestações. “É por razões de segurança do Estado”, disse o ministro das telecomunicações do país, Emery Okundji, à Reuters. “Em resposta à violência que está a ser preparada o Governo tem o dever de tomar todas as medidas para proteger as vidas dos congoleses”, disse na ocasião.

O ministro congolês escreveu uma carta aos fornecedores de telecomunicações a exigir que todos os serviços de Internet e mensagens fossem suspensos à partir das 18h00 de sábado, ainda que alguns utilizadores continuassem a ter acesso duas horas depois. Entretanto, o corte mantém-se até novas ordens do Governo.

A RDC enfrenta uma situação de instabilidade política desde que o Presidente se recusou a abandonar o cargo em Dezembro do ano passado. Alguns activistas católicos anunciaram manifestações para algumas das maiores cidades do país para exigir ao Presidente, Joseph Kabila, que não altere a Constituição para tentar se candidatar a um terceiro mandato, e que liberte os presos políticos.

Apesar da situação se ter acalmado nos últimos meses, a República Democrática do Congo é assolada por uma onda de violência desde a crise política de Dezembro do ano passado, quando o Presidente Joseph Kabila se recusou a abandonar o poder no final do seu segundo mandato que deveria ser também o último, segundo a Constituição, e foi adiando novas eleições, que agora estão marcadas para Dezembro de 2018. No ano passado, as forças de segurança da RDC mataram dezenas de manifestantes durante protestos contra o Presidente Kabila e muitos cidadãos temem que o país se volte a afundar num novo conflito civil. Algumas manifestações marcadas por líderes da oposição têm sido abafadas pelas autoridades na RDC, mas desta vez o apoio dos activistas católicos – que gozam de grande credibilidade no país, já que 40 por cento da população é católica – uniu as forças da oposição. Ainda assim, os líderes católicos não formalizaram qualquer apoio às manifestações.

As autoridades de Kinshasa já tinham cortado os serviços de Internet e SMS numa manifestação contra o Governo em Janeiro de 2015. E limitou também o acesso a algumas redes so­ciais, tal como fizeram outros países africanos nos últimos dois anos.



Polícia investe

A polícia congolesa investiu ontem de manhã, com gás lacrimogéneo, contra os fiéis católicos reunidos em distintas igrejas de Kinshasa, numa tentativa de evitar manifestações contra o Presidente Joseph Kabila.

Duas crianças de um coro católico morreram em consequência da actuação da polícia, segundo a France Press. Dezenas de pessoas ficaram feridas, incluindo líderes religiosos, quando as forças de segurança impediram as missas dominicais e dispersaram os fiéis.

Unidades policiais patrulham as ruas para impedir quaisquer manifestações, justamente um ano depois do fim do mandato constitucional do Presidente Kabila.

A Agência France Press noticiou que líderes de um “Comité Laico de Coordenação” pedem a Kabila para que declare publicamente que não se candidatará às próximas eleições e a aprovação de um “calendário eleitoral consensual”, ao invés do actual, que prevê eleições para 23 de Dezembro de 2018.