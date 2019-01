Mundo

Manifestantes voltam a sair à rua em protesto e exigem saída de el-bashir

Centenas de pessoas saíram sexta-feira e ontem de manhã às ruas da cidade sudanesa de Omdurman para exigir o fim do regime do Presidente Omar al-Bashir, que está há quase 30 anos no poder.

Fotografia: DR

No primeiro dia destes últimos protestos, a Polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes, tendo-se registado alguns confrontos físicos.

Estas novas manifestações surgem depois de uma pausa de dois dias, que levou as autoridades a pensar que poderiam já ter terminado os protestos em relação ao aumento do preço do pão e dos combustíveis, iniciados a 19 de Dezembro. Na cidade de Omdurman, os manifestantes clamavam por liberdade, paz e justiça e ostentavam cartazes com a palavra de ordem “Revolução é a escolha do povo”.

Estas mais recentes manifestações, realizadas depois das orações da manhã, foram protagonizadas por pessoas que frequentam a mesquita Al Syiad Abderhaman e estão conectadas com o partido Umma, principal força da oposição ao Governo de Omar al-Bashir.