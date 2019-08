Mundo

Marinha frustra tentativa de migração clandestina na tunísia

A Marinha tunisina frustrou ontem uma tentativa de migração clandestina para a Itália e deteve 94 pessoas a bordo de um barco de pesca, ao largo da costa de Kerkennah, noticiou a Pana.

Do total de detidos, 56 são tunisinos e 38 indivíduos de outras nacionalidades, incluindo 14 mulheres, segundo um comunicado do Ministério do Interior. Segundo a mesma fonte, seis dos migrantes tunisinos eram procurados pelos serviços de segurança e pela Justiça por implicação em assuntos de direito comum. As autoridades tunisinas registaram há vários meses um aumento sem precedentes de tentativas de migração clandestina, na sua maioria frustradas pelos serviços de segurança. Apesar da tragédia, ocorrida em Junho, com o naufrágio de um barco ao largo da ilha de Kerkennah, que provocou 90 mortos, o ritmo de saída de migrantes continua a aumentar. A União Europeia

quer transferir a responsabilidade pelo controlo das fronteiras para os países da África do Norte, em contrapartida de apoios logísticos e financeiros, enquanto os migrantes clandestinos incorrem em penas que podem ir até 15 anos de prisão.