Marinha líbia resgata 200 migrantes da morte

A Marinha líbia divulgou, sábado, o resgate de mais de 200 migrantes, incluindo mais de uma dezena de crianças, que estavam a bordo de três botes pneumáticos, que tentavam alcançar o território europeu.

Cidadãos de várias origens não olham a meios e arriscam a vida no mar para atingir a Europa

De acordo com a AFP, a operação de resgate ocorreu ao largo da cidade de Zaouia, a cerca de 45 quilómetros a oeste da capital líbia, Tripoli. Segundo a Marinha líbia, a guarda costeira “socorreu 205 migrantes, incluindo 158 homens, 33 mulheres e 14 crianças que viajavam em três botes pneumáticos ao largo de Zaouia”.

No comunicado, as autoridades líbias informaram, ainda, que os migrantes, a maioria oriunda de países africanos como Mali ou Costa do Marfim, foram transferidos durante a noite de sábado para al-Hamediya, perto do porto de Tajoura (nos subúrbios a leste de Tripoli).

Os migrantes resgatados são acolhidos, numa primeira fase, por Organizações Não-Governamentais presentes no território líbio, para beneficiarem de primeiros cuidados médicos e alimentação. Posteriormente são colocados em centros de detenção, locais sobrelotados, com condições precárias e sem liberdade de movimento, segundo as críticas regulares das ONG.

Apesar da insegurança registada na Líbia, o país tornou-se, nos últimos anos, numa placa giratória para centenas de milhares de migrantes que tentam fugir de conflitos e da instabilidade que se vivem noutras regiões de África e do Médio Oriente e tentam alcançar a Europa através do Mediterrâneo.

Território imerso, num caos político e securitário desde o assassinato de Muammar Kadhafi, em 2011, a Líbia tem sido um terreno fértil para as redes de tráfico ilegal de migrantes e de situações de sequestro, tortura e violações.

Segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR), milhares de migrantes estão actualmente retidos na Líbia em condições deploráveis e a situação tornou-se ainda mais crítica desde Abril com o início de um conflito armado a sul de Tripoli.

De acordo com a ONU, o conflito armado entre as forças do Governo de acordo nacional líbio (estabelecido em 2015, na capital líbia e reconhecido pelas Nações Unidas) e o Exército Nacional líbio liderado pelo marechal Khalifa Haftar, fez mais de mil mortos e 120 mil deslocados desde o início.



Apoio do ACNUR

Com o apoio do ACNUR, 177 emigrantes clandestinos presos na Líbia foram evacuados, durante o fim-de-semana para o Rwanda, no quadro do programa de assistência dos refugiados em situação de emergência nesse país da África do Norte.

Esta terceira evacuação do género inscreve-se num mecanismo de trânsito de emergência, recentemente adoptado e instalado pelo Governo do Rwanda, pelo ACNUR e pela União Africana, do qual beneficiam emigrantes em situação de emergência na Líbia.

A segunda evacuação, vital para um grupo de refugiados vulneráveis na Líbia foi efectuada a 11 de Outubro, elevando o número para 123 pessoas. O primeiro grupo de 66 pessoas foi evacuado a 27 de Setembro.

Mais de 44 mil migrantes clandestinos e requerentes do asilo foram registados na Líbia junto do ACNUR, enquanto mais de mil e 200 permanecem no centro de mobilização e de partida do organismo das Nações Unidas.

A Líbia é ao mesmo tempo um país de trânsito e de destino da emigração clandestina, estando por isso, nos últimos anos, confrontada com um tremendo fluxo migratório, favorecido pela situação de insegurança no país, exacerbada pela escalada militar perto de Tripoli, desde 4 de Abril.