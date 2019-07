Mundo

Marinha líbia resgata corpos de 62 vítimas

Equipas de resgate líbias anunciaram hoje ter encerrado as operações de resgate durante as quais recuperaram os corpos de 62 imigrantes vítimas de um naufrágio ocorrido na quinta-feira ao largo de Khoms, cidade localizada a 120 quilómetros a oeste da capital líbia, Tripoli.

Fotografia: DR

“As unidades do Crescente Vermelho líbio, organização federada com a Cruz Vermelha Internacional, conseguiram recuperar 62 corpos de migrantes”, afirmou, em declarações à agência noticiosa France Presse, um responsável da organização, identificado como Abdel Moneim Abou Sbeih.



Cerca de 145 pessoas foram resgatadas após um naufrágio, que envolveu mais do que uma embarcação, ocorrido na quinta-feira no Mediterrâneo Central, rota que sai da Argélia, Tunísia ou Líbia em direcção à Itália e a Malta.



Pelo menos 110 pessoas estão ainda dadas como desaparecidas havendo poucas possibilidades de as encontrar com vida, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).



Na quinta-feira, o Alto Comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, classificou este naufrágio como “a pior tragédia” registada, até à data, este ano no Mediterrâneo. Os serviços migratórios líbios indicaram que pelo menos 350 pessoas, incluindo mulheres e crianças, estavam a bordo das embarcações envolvidas no naufrágio de quinta-feira.



Os migrantes são oriundos, entre outros países, da Eritreia, Egipto, Sudão e Líbia.Entre os resgatados, pelo menos uma dúzia foram transportados para um hospital em Khoms.