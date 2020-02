Mundo

Mário Machungo morre de doença aos 79 anos

Mário Machungo, Primeiro-Ministro moçambicano entre 1986 e 1994, morreu, ontem, aos 79 anos, vítima de doença, anunciou uma fonte do partido Frelimo à Lusa.

Antigo governante moçambicano (à esquerda) com a esposa, num dos eventos em Maputo

Fotografia: Dr

Segundo a mesma fonte, o partido está em contacto com a família do falecido, remetendo detalhes para mais tarde. O último cargo ocupado por Mário Graça Machungo foi a presidência do Banco Millenium Bim, até 2015, uma das maiores instituições financeiras do mercado moçambicano.

Docente universitário, ocupou vários cargos ministeriais entre 1975 e 1986, incluindo as pastas da Indústria e Comércio, Agricultura e Planificação. Foi, igualmente, deputado durante a primeira legislatura multipartidária pela bancada da Frelimo. Foi membro do Conselho Consultivo do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade Técnica de Lisboa e da Universidade Eduardo Mondlane, a maior de Moçambique. Machungo nasceu em 1 de Dezembro de 1940 em Maxixe, na província de Inhambane, no Sul do país.



Maior coordenação na ajuda internacional

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, defendeu, no fim-de-semana, maior coordenação na ajuda ao desenvolvimento do país, assi- nalando que, por vezes, verifica-se uma concentração da ajuda nos mesmos grupos alvos ou áreas em prejuízo de outras.

Filipe Nyusi criticou a forma de ajuda internacional a Moçambique, quando falava com o corpo diplomático acreditado no país, no habitual encontro de início do ano. “A harmonização ajuda bastante para não ser apoiada a mesma pessoa três, quatro ou cinco vezes, enquanto há quem mais precisa de ajuda”, disse Filipe Nyusi citado pela Lusa.

“Uma maior concertação entre o Governo e os parceiros internacionais vai evitar a sobreposição e dispersão da ajuda ao desenvolvimento”, defendeu. O Chefe de Estado moçambicano apelou, ainda, ao corpo diplomático para apostar mais nas instituições do Estado na canalização da ajuda, porque o recurso a entidades intermédias resulta no esbanjamento dos apoios.

“Que os apoios dos povos que representam se façam chegar a Moçambique através de canais oficiais, não usem vias intermédias, porque há canais formais”, frisou. Filipe Nyusi exortou as embaixadas presentes em Moçambique a articularem melhor com os seus governos sobre informações a respeito do país, assinalando haver discrepâncias.

“Quando visitamos os países, os governos dizem uma coisa, mas os que os representam aqui em Moçambique, dizem outra”, afirmou Nyusi.

Apesar dos reparos, o Chefe de Estado moçambicano saudou o papel da co-munidade internacional no desenvolvimento do país, defendendo que os progressos que se têm registado no campo económico e social se devem também à cooperação internacional.

Filipe Nyusi avançou que o seu Governo vai apostar no estreitamento das relações bilaterais e multilaterais para promover o desenvolvimento social e económico. “O desenvolvimento de infra-estruturas económicas, a agricultura, industrialização, turismo, bem como promoção da democracia, boa governação e direitos humanos serão os pilares do Executivo nos próximos cinco anos”, frisou Nyusi.



Repatriados da África do Sul

As autoridades sul-africanas deportaram, na última semana, 108 moçambicanos, que se encontravam naquele país em situação ilegal, refere um balanço de actividades do Serviço Nacional de Migração (Senami) de Moçambique a que a Lusa teve ontem acesso.

“Os indivíduos deportados são todos homens e têm idades entre os 18 e os 45 anos, indica o documento”. Entre os repatriados, 100 foram enviados para Moçambique através da fronteira de Ressano Garcia e oito através da fronteira de Ponta de Ouro, ambas na província de Maputo, Sul do país.

Permanência por tempo superior ao legalmente permitido em território sul-africano e falta de documentos, são as duas principais causas das deportações. No âmbito do acordo de isenção de vistos, os cidadãos dos dois países só podem permanecer no território do outro por apenas 30 dias, para situações de permanência temporária.

A África do Sul acolhe a maior diáspora moçambicana, residindo naquele país mais de dois milhões de moçambicanos, maioritariamente trabalhadores do sector formal e informal. Os dois países partilham uma extensa fronteira.