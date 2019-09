Mundo

Marrocos revela metas para o Conselho de Paz

O Reino de Marrocos assume este mês a presidência do Conselho de Paz e Segurança da União Africana (CPS-UA), com o objectivo de concretizar a visão real da acção continental comum em matéria de paz e segurança, disse ontem Mohammed Arrouchi à agência PANA.

Fotografia: Dr

Além dos desafios de se-gurança convencionais, o embaixador de Marrocos junto da organização lembrou ameaças emergentes à dimensão de segurança a enfrentar pelo continente, citando nomeadamente a mudança climática, a mi-gração, epidemias, o extremismo violento e a ciber segurança.

“A mudança climática, a justiça de transição, a luta contra o terrorismo e o extremismo violento, a reforma do sector de segurança nos países africanos, a interdependência Paz-Segurança-Desenvolvimento e a mediação” figuram entre as prioridades da presidência marroquina, revelou Arrouchi.

Os princípios directores e fundamentais da presidência marroquina do Conselho, segundo o mesmo responsável, são velar pela preservação da unidade e solidariedade africana, através da clareza, da objectividade e da imparcialidade que colocam os interesses do continente e do cidadão no centro das suas preocupações, defendeu o mesmo diplomata.