Mundo

Marrocos pede colaboração da Argélia em matéria de segurança

O director do Escritório Central de Investigações judiciais de Marrocos, Abdelhak Khiame, manifestou, na segunda-feira, indignação por falta de colaboração entre os serviços marroquinos e o dos seus homólogos argelinos, facto que, disse, promove o terrorismo na região.

“Esta falta de colaboração é prejudicial para ambos países e nos exige, por exemplo, redobrar os nossos esforços para controlar as nossas fronteiras”, declarou Khiame, numa entrevista publicada pelo semanário internacional Jeune Afrique. Abdelhak Khiame adiantou que a colaboração com as forças de inteligência da Argélia é desejável e possível, e realçou que para isso os seus vizinhos devem “dissociar os problemas políticos dos problemas de segurança”. Por outro lado, Khiame informou que o número de células terroristas desmanteladas em Marrocos baixou de 21 em 2015, para 19 em 2016 e só nove em 2017. Marrocos e Argélia enfrentam um diferendo político há décadas, mas com o incremento do terrorismo na região, os organismos de segurança de ambos os países viram-se forçados a colaborar entre si, faltando no entanto a fluidez necessária em ocasiões decisivas.