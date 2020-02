Mundo

MDM defende mais diálogo entre Governo e a Renamo

O líder do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), Daviz Simango, considerou, sexta-feira, que o país “não pode dar-se ao luxo de lidar com dois conflitos”, um no Norte e outro no Centro, e defendeu um diálogo entre o Governo e os militares da Renamo.

Líder do MDM

Fotografia: DR

“Moçambique não pode dar-se ao luxo de lidar com dois conflitos, um no Norte e outro no Centro, porque esses conflitos vão-se consolidando e há provas concretas de que ninguém consegue acabar com a guerrilha”, afirmou Daviz Simango, em declarações à Lusa em Lisboa.

O também presidente do Conselho Autárquico da Beira defendeu que o Governo e o Presidente da República “têm de liderar” um processo de diálogo com os militares da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), o principal partido da oposição.

“O acordo de 6 de Agosto de Maputo [último acordo de paz assinado entre a Renamo e o Governo] foi mal feito, porque esqueceu os actores principais”.

“Em Moçambique havia um conflito porque havia homens armados. Não faz qualquer sentido haver acordos ignorando esses mesmos homens. Esses homens ficaram anos com o líder da Renamo, o falecido Afonso Dhlakama. Eles tinham compromissos, esperanças, perspectivas. Então não se pode ignorar isto”, sublinhou, referindo-se aos militares da Renamo que, segundo Daviz Simango, estão por detrás dos ataques que ocorrem no centro do país.

Na opinião do líder do MDM, “é preciso chamar estes homens à razão e dizer-lhes: 'ok, houve falhas no acordo, digam lá qual é o vosso problema”. O importante, para o líder do MDM, é que “o Estado moçambicano não interfira nos problemas internos da Renamo”.

Para o autarca da Beira, os ataques no Norte e no Centro do país “são totalmente divergentes e com interesses totalmente diferentes, mas, seja como for, o país não pode lidar com duas situações extremas”.

“Se deixarmos isto prolongar-se por muito tempo, cria raízes e aí vai ser extremamente difícil de resolver. As coisas ainda estão frescas e esta é a altura boa de as resolver”, alertou.

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse na semana passada ser necessário dar um novo impulso ao processo de reintegração de ex-guerrilheiros da Renamo, dado que há potenciais doadores financeiros para o processo que estão “impacientes”.

Tráfico de marfim

As autoridades moçambicanas detiveram, ontem, um homem de 24 anos, no centro de Maputo, na posse de sete quilos de marfim, disse à Lusa o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic), Leonardo Simbine.

O moçambicano transportava cinco presas de elefante com mais de três quilos, sete pedaços de marfim com quilo e meio e outros 287 cubos de marfim com pouco mais de dois quilos, revelou o porta-voz do Sernic.

A detenção foi feita numa das principais avenidas da capital, e, na altura, o traficante alegou que não sabia o que tinha entre mãos, dizendo que recebeu o material de um amigo que lho enviou da cidade da Beira, pedindo para o deixar com um camionista que ia para a África do Sul.

Em Moçambique, a Administração Nacional de Áreas de Conservação (ANAC) indicou, esta semana, à Lusa, que no último ano registou a morte de 26 elefantes no país, por diversas razões, além da caça, sendo que há cinco anos estimava-se que o país perdesse 1.200 por ano.