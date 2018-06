Mundo

MDM escolheu candidatos para autarquias

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido do país, já escolheu 52 dos 53 candidatos às eleições municipais de 10 de Outubro, faltando apenas designar o concorrente a autarca da capital, anunciou ontem aquela força política.

Luís Boavida, porta-voz da II sessão ordinária da Comissão Política do MDM, afirmou que os candidatos serão os cabeças-de-lista do MDM nos 53 municípios, tal como impõe a revisão da Constituição da República aprovada pela Assembleia da República em Maio.

Boavida adiantou que a maioria dos candidatos do MDM a autarcas dos 53 municípios do país é a mesma que concorreu nas eleições municipais de 2013.

O partido ainda não escolheu o nome do cabeça-de-lista de candidatura ao município de Maputo, depois de Venâncio Mondlane, deputado do MDM na Assembleia da República, ter declinado a proposta de recandidatar-se, após ter concorrido e sido derrotado em 2013.O presidente e autarca da Beira, Daviz Simango, será candidato.