Mundo

“Melhor professor do ano” é um queniano

O padre queniano Peter Tabichi foi considerado o “melhor professor do ano”, tendo sido premiado com um milhão de dólares.

Professor de ciências numa região remota do Quénia, para alunos de diversas etnias e religiões, em situações extremamente precárias, Peter Tabichi foi reconhecido durante o Global Education and Skills Forum, realizado no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Emocionado, o queniano subiu ao palco do evento para agradecer aos alunos e afirmou que acredita no poder da ciência para mudar a África. “Todos os dias, no nosso continente, viramos uma nova página e hoje escrevemos uma nova. Este prémio não é um reconhecimento a mim, mas aos jovens deste grande continente, que é a África. O dia é uma criança e há uma nova página a ser escrita. É a hora da África”, disse.

O professor recebeu, ainda no palco, felicitações do Presidente queniano, Uhuru Kenyatta. “Os melhores dias da África aproximam-se. A sua história, Peter, é a história de nosso continente. Tudo o que precisamos é de estarmos unidos para darmos aos alunos uma chance”, referiu.

Peter Tabichi tem 36 anos e ajuda as famílias mais pobres com 80 por cento do seu salário. Um terço de seus alunos é órfã e 95 por cento são de famílias muito pobres, segundo dados da Varkey Foundation.

As turmas chegam a ter 58 alunos e a escola tem apenas um computador com uma conexão de Internet de baixíssima qualidade.

Apesar das dificuldades, os alunos criaram um dispositivo que ajuda pessoas cegas e surdas a medirem objectos e foram apurados para a Feira Internacional de Ciências e Engenharia, promovida pela Intel. Com outra experiência, a turma de ciências levou o prémio de química da Royal Society of Chemistry, por usar uma planta para gerar electricidade.