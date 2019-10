Mundo

Membros da Renamo detidos por falsificarem documentos

A Polícia de Moçambique deteve nove membros da Renamo (Resistência Nacional Moçambicana) suspeitos de falsificar certificados de habilitações literárias para se candidatarem a membros das mesas de voto em Inhambane, con firmou hoje à Lusa fonte da corporação.

Militantes da Renamo tentaram ludibriar a Comissão Eleitoral com certificados falsos

Fotografia: DR

O grupo do principal partido da oposição foi detido no fim-de-semana, após suspeita e posterior denúncia do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral do distrito de Panda, sul de Moçambique, disse o porta-voz da Polícia da República de Moçambique em Inhambane, Juma Aly.

Segundo a Polícia, o grupo terá falsificado sete certificados da 7ª classe, com conivência do delegado distrital e do chefe do Gabinete de Campanha da Renamo local, que também estão detidos.

“Eles (delegado distrital e o chefe do Gabinete de Campanha) contribuíram na falsificação. Eles é que estavam a formular o processo para que os sete jovens fossem integrados como membros das assembleias de voto”, disse Juma Aly.

Os sete certificados apresentavam a mesma data de emissão e as mesmas notas, tendo sido substituídos apenas os nomes, o que terá, segundo a Polícia, levado às suspeitas dos órgãos eleitorais. O certificado de habilitação literária, no mínimo da 7ª classe, é um dos requisitos para ser membro das assembleias de voto.

O líder da Renamo, principal partido da oposição moçambicana, e candidato presidencial, Ossufo Momade, disse segunda-feira, em Maputo que a organização está sob pressão para fazer tudo em prol da verdade eleitoral, face à “escandalosa fraude”, noticiou a Lusa.

“O partido Renamo tem estado a receber pressão de todos os quadrantes da sociedade moçambicana e não só, de modo a fazermos tudo para repor a verdade eleitoral”, declarou Ossufo Momade, falando na abertura de uma sessão extraordinária da Comissão Política Nacional. Nesse sentido, o órgão deverá apontar soluções para que o país saia do diferendo eleitoral que emergiu das eleições gerais de 15 de Outubro.

Na reunião, que terminou na noite de segunda-feira, a comissão política da Renamo decidiu “encetar diligências junto da sociedade moçambicana e da comunidade internacional de modo a encontrar soluções para a reposição da verdade eleitoral”. Segundo a Lusa, a posição consta da declaração lida no final do encontro pelo candidato presidencial, Ossufo Momade, depois de a Renamo ter pedido sábado a repetição das eleições de terça-feira, alegando fraude e rejeitando os resultados que dão vitória com maioria absoluta ao partido no poder, Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), nas três votações - presidencial, Assembleia da República e provinciais. Na declaração de segunda-feira não é pedida explicitamente a repetição das eleições, exigindo o partido a “reposição da verdade eleitoral”.

A Frelimo e Nyusi venceram com maioria absoluta as três eleições (presidenciais, legislativas e provinciais) em todos os 10 círculos eleitorais onde o apuramento tem vindo a ser divulgado desde sexta-feira. O melhor resultado foi obtido na província de Gaza, reduto da Frelimo, com vitórias acima de 90 por cento.

O recenseamento eleitoral no círculo eleitoral de Gaza motivou queixas da oposição e dúvidas de observadores eleitorais por alegadamente incluir 300 mil eleitores a mais em relação à população com idade para votar.