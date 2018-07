Mundo

Membros do Boko Haram começaram a ser julgados

Vários membros do grupo terrorista Boko Haram começaram a ser julgados no Tribunal de Grande Instância de Difa, (extremo-sudeste do Níger), fronteiriço com a Nigéria, por associação de malfeitores com ligação à empresa terrorista.

No total, serão julgados, pela primeira vez, mais de mil presumíveis membros desse grupo jihadista, num julgamento que está aser realizado em Difa, região de origem dos acusados.

O objectivo da transferência desse julgamento para Difa, segundo o presidente da Alta Autoridade para a Consolidação da Paz, Abou Tarka, “é de realizar a sessão em frente da população mais afectada”.

“Queremos igualmente preparar o terreno, uma vez que tarde ou cedo os arrependidos do Boko Haram, que se entregaram voluntariamente, serão libertados e reintegrados nas comunidades”, deu a conhecer o responsável.

Nessa primeira audiência, estão abrangidas uma quinzena de implicados em oito processos, segundo o procurador da República Chaibou Samna. O grupo terrorista Boko Haram leva a cabo, desde há mais de três anos, ataques repetidos a partir das suas posições nigerianas contra as localidades da região nigerina de Dafta, fronteiriça com a Nigéria.

Esse ataques causaram centenas de vítimas civis e militares nigerinos, assim como milhares de deslocados do Níger e da Nigéria.

O último ataque aconteceu na última semana, e visou duas posições das Forças Armadas Nigerinas em Bilabrim, no departamento de Nguigmi, na região de Difta, fazendo dez mortos, segundo uma fonte oficial.