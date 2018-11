Mundo

Migrantes ilegais em Misrata forçados a abandonar navio

Os membros da força conjunta da cidade de Misrata abordaram o barco Nevin, com mais de 80 migrantes ilegais a bordo que se negaram a desembarcar na Líbia.

Fotografia: DR

Os migrantes chegaram ao Porto de Misrata há dez dias, depois de a sua embarcação ter sido interceptada no Mar Mediterrâneo quando pretendiam chegar à Europa.

A força conjunta informou que a operação de resgate foi efectuada em cooperação com o sector central da Guarda Costeira e devidamente autorizada pelo procurador-geral líbio,

Os funcionários de Misrata acrescentaram que a abordagem ao barco se realizou na presença de representantes diplomáticos dos países desses migrantes, depois de fracassarem as negociações. Posteriormente, esses migrantes foram transferidos para refúgios nas cidades de Misrata, Zintan e Al-Khoms, para os procedimentos julgados pertinentes.

Oito pessoas ficaram feridas, das quais duas em estado grave, numa explosão ocorrida no bairro ocidental de Al-Salamani, em Benghazi, no leste da Líbia, reflectindo a persistência da violência nesta cidade, indicaram fontes hospitalares e locais.

A responsável do gabinete de informação do Hospital Al-Jalaa, em Benghazi, Fadhia al-Barghathi, confirmou ao jornal Al-Wassat que mais de oito feridos, incluindo dois em estado crítico, foram internados após a deflagração ocorrida na região de Al-Salamani.

Desde o derrube de Mu-ammar Kadhafi, em 2011, que Benghazi foi palco de actos de violência inauditos até 2017.