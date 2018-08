Mundo

Milhares de mulheres protestam nas ruas

Milhares de pessoas protestaram hoje contra a violência de género em marchas e protestos em várias cidades da África do Sul, país onde uma em cada cinco mulheres tem sido afectada por este crime, segundo dados oficiais.

Fotografia: DR

Sob o tema "Total Shutdown" ("Paragem total"), as mulheres sul-africanas foram chamadas a interromperem as suas actividades e a juntarem-se para aumentar a consciencialização sobre os altos índices de violência contra a mulher, contra a criança e contra a comunidade LGBTI (lésbicas, gays, transexuais, bissexuais e intersexuais).

Nas grandes cidades, como a Cidade do Cabo, Durban ou Pretória, as marchas foram muito concorridas. Os participantes, vestidos de preto e vermelho, empunhavam cartazes com frases como "Meu corpo, não a sua cena do crime\", \"Não, não\" ou \"Os direitos das mulheres são direitos humanos".