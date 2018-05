Mundo

Milhões de malianos vivem no estrangeiro

Victor Carvalho

Há dias na vida de uma pessoa que ficam para sempre marcados, pelo bem ou pelo mal. No caso do jovem maliano de 22 anos, Mamoudou Gassama, tudo se passou em poucos minutos, quando ao ver uma criança em perigo não pensou duas vezes: trepou, qual Homem Aranha”, os quatro andares de um prédio para a resgatar.

Tradição de imigração rende milhões de dólares de remessas por ano aos cofres do Mali

Fotografia: DR

Trata-se de um gesto heróico, até porque colocou em perigo não só a sua própria vida como a possibilidade de continuar a viver o “sonho europeu”, pois era um de entre os milhares de africanos que vivem ilegalmente em França.

A repercussão do caso teve grande impacto no Mali e na comunidade maliana residente em França, tendo o Presidente Ibrahim Boubacar Keïta e uma associação de migrantes saudado a coragem de um seu concidadão indocumentado que salvou uma criança de cair de um prédio em Paris, o que lhe valeu a legalização.

Outros, porém, lamentam que tenha sido necessário um acto tão excepcional para obter uma regularização que outros jovens africanos aguardam por vezes em vão, durante “mais de dez ou 15 anos”.

“Salvar uma vida, colocando em perigo a sua, não está ao alcance de todos. Mamoudou Gassama correu esse risco, demonstrando valores de coragem e de humanismo que honram toda a nação. Bravo!”, disse o Chefe do Estado maliano citado pelas agências internacionais.



Não é a primeira vez

Porém, a verdade é que esta não é a primeira vez que um imigrante maliano, a residir igualmente em França, revelou o seu lado heróico.

Em Janeiro de 2015, Lassana Bathily, foi elogiado por ter salvo a vida a seis pessoas, incluindo um bebé, durante um ataque terrorista a um su-permercado de Paris.

Este gesto, tal como agora, também lhe valeu um encontro com o então Presidente francês François Hollande e a obtenção da naturalização gaulesa, além de uma medalha.

Um ano depois, Lassana Bathily escreveu um livro com o título “Não sou um herói” e lançou um projecto de caridade para providenciar um sistema de irrigação para a sua aldeia natal na região leste do Mali.

Entre salvar uma criança que estava pendurada numa varanda e resgatar seis pessoas que se encontravam sob uma ameaça terrorista, existe o denominador de ambos os casos terem sido protagonizados por jovens malianos a viverem ilegalmente na Europa. Mas, estas são as histórias de sucesso, aqueles a que a imprensa dá destaque. Existem outras, bem mais numerosas, também protagonizadas por jovens malianos que revelam casos de fatal má sorte.

O embaixador do Mali em França, Toumani Djimé Diallo, que vem sendo acusado pelos seus compatriotas residentes neste país europeu, de ser “pouco sensível” ao problema dos imigrantes, prefere salientar os “casos bons”, referindo tratarem-se de situações que revelam “os valores fundamentais da sociedade maliana inseridos nos ideais franceses”.

Mas, a verdade é que os cidadãos malianos têm uma longa tradição de imigração, seja para a Europa ou mesmo dentro do próprio continente africano.

Segundo dados oficiais, cerca de três dos 12 milhões de malianos vivem no exterior, mas fazem questão em manter uma profunda ligação com o país, para onde remetem anualmente cerca de três biliões de dólares, seja para ajudar as suas famílias ou para construir casas e adquirir terrenos para onde sempre sonham regressar.

Entre 2002 e 2013 foram repatriados à força 89 mil 134 cidadãos malianos, na sua esmagadora maioria (cerca de 90 por cento) de outros países africanos, nomeadamente da Costa do Marfim, Líbia, Argélia, Marrocos e Tunísia.