Mundo

Militantes do ANC devem aceitar os resultados das conferências

Victor Carvalho

Cyril Ramaphosa, presidente do Congresso Nacional Africano (ANC), avisou os militantes do partido que se devem abster de recorrer aos tribunais para, eventualmente, contestar os resultados da 8ª conferência que decorreu durante três dias no Kwazulu-Natal e que foi convocada para de-signar os responsáveis locais que vão liderar as listas concorrentes às eleições do próximo ano.

Presidente do ANC promete acompanhar os trabalhos das conferências regionais do partido

Fotografia: DR

“Ninguém deve cair na tentação de contestar nos tribunais o que foi deliberado nesta conferência”, disse Ramaphosa minutos depois de serem divulgados os nomes dos militantes que encabeçam a lista do ANC pelo círculo eleitoral do Kwazulu-Natal. A advertência do presidente do partido justifica-se pelo facto de antes da realização da conferência terem dado entrada nos tribunais duas providências cautelares a tentarem impedir, sem sucesso, a sua realização.

“Quem eventualmente sinta que perdeu, deve pensar duas vezes antes de contestar o sucesso da maioria e pensar que, afinal de contas, o ANC é o grande vencedor por ter realizado uma reunião amplamente participativa, onde todos tiveram a oportunida-de de falar e que acabou por escolher quem os militantes querem que os represente nas eleições de 2019”, sublinhou o também Presidente da África do Sul.



Teste à unidade

Para a direcção do ANC esta conferência era de extrema importância para testar a efectiva unidade do partido, numa região onde as divisões são marcadas pelas alas que apoiam Ramaphosa e as que continuam ao lado de Jacob Zuma, um natural do Kwazulu-Natal.

Por isso, são compreensíveis as cautelas de Ramaphosa e os esforços que faz para impedir que a eventual divisão interna do partido passe a ser esgrimida nas barras dos tribunais, com os perigos de exposição pública que daí poderiam advir em termos eleitorais, até porque é conhecida a influência que Jacob Zuma ainda tem em tudo o que diz respeito ao que se passa na região com especial incidência no seio do próprio ANC.

O presidente do partido tem a consciência dos perigos dessa exposição pública e, por isso, tem sido insistente nos apelos para que a unidade seja um factor dominante que permita a discussão interna de eventuais problemas entre os militantes do partido.

A esperança dos principais dirigentes do Congresso Nacional Africano é que esta conferência regional crie bases sólidas para enfrentar o desafio das eleições de 2019 e que, também, sirva de exemplo para outras actividades do género que vão decorrer em todo o país para eleger os representantes locais que vão integrar as listas do partido.

Como era de esperar, Sihle Zikalala manteve o cargo de presidente do Comité Executivo local do ANC. Nomusa Dube-Ncube continuou co-mo tesoureiro.

Mike Mabuyakhulu bateu Willies Mchunu e foi eleito vice-presidente do Comité Executivo local.

Inesperado, sobretudo pela diferença do número de votos, 951 contra 701, foi o triunfo de Mdumiseni Ntuli sobre Super Zuma na corrida para secretário provincial. Trata-se de um resultado de algum modo inesperado, pois Supra Zuma foi apeado do cargo pelo antigo porta-voz do comité, que se tornou popular pelas críticas dirigidas aos apoiantes locais do antigo Presidente, que frequentemente acusa de serem “divisionistas”.

Participaram nesta conferência mais de 1.770 delegados, o que confirma ser o Kwazulu-Natal a província sul-africana com o maior número de membros do ANC.

As próximas conferências regionais do ANC devem contar também com a presença de Cyril Ramaphosa que já disse querer acompanhar de perto estas actividades para poder, desse modo, melhor sentir a “pulsação do partido”.

Cyril Ramaphosa tem sido crítico em relação ao desempenho do Governo, mas ga-rante que tudo vai mudar depois das eleições uma vez que, a partir daí, vai ser aplicado o programa por si articulado com os diferentes sec-

tores da sociedade.

Cyril Ramaphosa “herdou” um programa de Governo elaborado por Jacob Zuma, que no final do ano passado foi afastado do poder por decisão do partido.