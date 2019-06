Mundo

Militares cancelam acordos e anunciam Governo transitório

Victor Carvalho

O Conselho Militar de Transição no Sudão anunciou hoje a decisão de cancelar todos os acordos que já haviam sido estabelecidos durante as negociações com os representantes dos manifestantes e, ao mesmo tempo, a convocação de eleições para dentro de nove meses, sublinhando que irá formar um Governo transitório para gerir esse processo para o qual pede o apoio da comunidade internacional.

Fotografia: DR

O general Abdel Fattah al-Burhane, líder do Conselho Militar de Transição do Sudão anunciou,hoje de manhã, em Cartum, que aquele órgão decidiu cancelar todos os acordos anteriores obtidos com a oposição e convocar eleições para dentro de nove meses.

Esta posição foi anunciada um dia depois da segunda-feira sangrenta que provocou, pelo menos, 35 mortos, durante a dispersão efectuada pelas forças de segurança no principal local dos protestos, frente ao Ministério da Defesa, em Cartum.

Apesar de já ter sido obtido um acordo parcial sobre um período de transição de três anos e a composição de um órgão legislativo, as negociações que estavam a decorrer entre os militares e os manifestantes foram suspensas no dia 20 de Maio por “divergências profundas” no que respeita à liderança e à repartição do poder entre civis e militares.

Num comunicado transmitido pela televisão oficial, o general Abdel Fattah al-Burhane declarou ontem de manhã que “a legitimidade provém unicamente das eleições” e que, por isso mesmo, foi decidido cessar as negociações e realizar eleições no prazo máximo de nove meses, com o desejado apoio da comunidade internacional.





Notícia em desenvolvimento...