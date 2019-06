Mundo

Militares cancelam acordos e anunciam Governo transitório

Victor Carvalho

O general Abdel Fattah al-Burhane, líder do Conselho Militar de Transição do Sudão anunciou, ontem de manhã, em Cartum, que aquele órgão decidiu cancelar todos os acordos anteriores obtidos com a oposição e convocar eleições para dentro de nove meses.

Divergência entre militares sudaneses e civis fica cada vez mais acentuada com protestos

Esta posição foi anunciada um dia depois da segunda-feira sangrenta que provocou, pelo menos, 35 mortos, du rante a dispersão efectuada pelas forças de segurança no principal local dos protestos, frente ao Ministério da Defesa, em Cartum.

Apesar de já ter sido obtido um acordo parcial sobre um período de transição de três anos e a composição de um órgão legislativo, as negociações que estavam a decorrer entre os militares e os manifestantes foram suspensas no dia 20 de Maio por “divergências profundas” no que respeita à liderança e à repartição do poder entre civis e militares.

Num comunicado transmitido pela televisão oficial, o general Abdel Fattah al-Burhane declarou ontem de manhã que “a legitimidade provém unicamente das eleições” e que, por isso mesmo, foi decidido cessar as negociações e realizar eleições no prazo máximo de nove meses, com o desejado apoio da comunidade internacional.

“Vamos formar um Governo transitório que ficará encarregado de dar seguimento a este processo, de julgar os dirigentes corruptos do antigo regime, de assegurar a paz nas zonas de conflito para permitir o regresso dos refugiados, de preparar o terreno para o bom desenvolvimento das eleições e de garantir a liberdade pública e os direitos humanos”, acrescentou.

Abdel Fattah al-Burhane prometeu também instaurar um inquérito para investigar aquele que foi o surto mais grave de violência no país desde a deposição do Presidente Omar al-Bashir a 11 de Abril.

Ainda na segunda-feira, o Conselho Militar de Transição tinha rejeitado quaisquer responsabilidades na “dispersão pela força” dos manifestantes em Cartum.

A operação suscitou fortes críticas internacionais, tendo o Reino Unido e a Alemanha pedido uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas e que deve decorrer ainda hoje.

A Associação dos Profissionais do Sudão, a principal promotora dos protestos que contribuíram para o derrube de Bashir, após três décadas na Presidência, apelou à população para que saísse à rua, após as orações, para continuar a manifestar-se de modo pacífico.

Entretanto, a Aliança para a Liberdade e a Mudança confirmou a interrupção de “todo o contacto político” com o conselho militar após a dispersão do local de protesto, apelando “à greve e à desobediência civil”, por tempo indeterminado, com vista a “derrubar o regime.”

Condenação geral

O Secretário-Geral das ONU, António Guterres, condenou prontamente o uso excessivo da força pelas autoridades sudanesas contra os manifestantes, que causou pelo menos 30 mortos em Cartum, e pediu uma investigação independente.

“O que está claro para nós é que houve uso excessivo da força pelas forças de segurança contra os civis. Pessoas morreram e pessoas ficaram feridas”, disse o porta-voz do líder das Nações Unidas, Stéphane Dujarric.

António Guterres apelou às autoridades sudanesas para facilitarem a realização de uma investigação independente e para garantirem que os culpados sejam responsabilizados pelos seus actos.

Os Estados Unidos da América também condenaram a “repressão brutal” dos militares sudaneses contra os manifestantes e alertaram que as relações com Washington estão dependentes dos progressos no sentido de formar-se um Governo civil.

“Foi um ataque brutal e coordenado, que lembra alguns dos piores crimes do regime de Omar al-Bashir”, referiu Tibor Nagy, secretário de Estado adjunto encarregado de África. Tibor Nagy salientou que o povo sudanês merece “um Governo civil que trabalhe para as pessoas, não um conselho militar que trabalhe contra eles.”