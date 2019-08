Militares e civis anunciam acordo

Luanda: para lá do fim onde tudo começa

Luanda não tem princípio nem fim. Sou do tempo da fronteira do asfalto que marcava a exclusão, do tempo das separações “raciais”, do tempo da prisão indígena no Zé Pirão, do tempo das rusgas do Poeira, do tempo do ataque do 4 de Fevereiro, do 15 de Março e da repressão sangrenta que se seguiu. Sou do tempo do 25 de Abril, dos massacres perpetrados pelos colonos mais reaccionários contra a população negra, sou do tempo da guerra de Luanda que marcou todo o ano de 1975.