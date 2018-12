Mundo

Militares criticados por uso excessivo da força

A comissão de inquérito, constituída por orientação do Presidente Emmerson Mnangagwa para investigar os actos de violência registados depois das eleições realizadas em finais de Julho, concluiu que o Exército usou um tipo de força “injustificável” contra os manifestantes da oposição.

Mnangagwa recebeu o relatório da comissão de inquérito

Fotografia: DR

Num relatório agora divulgado, a referida comissão refere que militares do Exército agiram desproporcionalmente, quando dispararam contra manifestantes em fuga, mas também responsabilizou algumas figuras da oposição por incitamento à violência.

O Exército e a Polícia en-traram em confronto com manifestantes que foram para as ruas protestar contra as alegações de fraude cometida pelo partido no poder, a ZANU-PF, na votação de 30 de Julho.

“A comissão concluiu que a morte das seis pessoas resultou da acção dos militares e da polícia. O uso de balas reais directamente sobre as pessoas, sobretudo enquanto fugiam, foi claramente injustificado e desproporcional”, lê-se num resumo do relatório final.

A mesma comissão considerou “legítima” a decisão do Presidente Emmerson Mnangagwa mobilizar os militares e acusou a aliança da oposição, o Movimento pela Mudança Democrática (MDC), de inflamar tensões, citando discursos de alguns dos seus líderes.

“Se os distúrbios não tivessem sido controlados, a situação poderia ter escalado, resultando em consequências desastrosas”, considera o documento.

A comissão recomenda que o Governo zimbabweano pague indemnizações às famílias das vítimas e às dezenas de pessoas que ficaram feridas nos protestos.

Emmerson Mnangagwa garantiu que ia “estudar as recomendações e decidir o caminho a seguir.” “Estou satisfeito que a comissão de inquérito tenha cumprido diligentemente o seu mandato”, acrescentou.