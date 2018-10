Mundo

Militares entraram hoje no Tribunal Constitucional

Enquanto permanece o mistério sobre o paradeiro do primeiro-ministro, Patrice Trovoada, prossegue a reavaliação do número de votos brancos e nulos referentes às eleições do dia 7, tendo a agência Lusa referido que na terça-feira à noite um grupo de militares entrou nas instalações do Tribunal Constitucional TC), local onde decorria a referida operação.

Fotografia: DR

A entrada dos militares no local, onde se procede ao processo de reavaliação final do resultado das eleições presidenciais, foi recebida com aplausos por parte de uma multidão que não arreda pé das imediações daquelas instalações e com aparente indiferença por parte dos agentes da Unidade de Protecção dos Dirigentes do Estado (UPEE) e da Polícia Nacional que ali se encontram já há dois dias.

Horas antes da entrada dos militares, havia estado nas mesmas instalações, fardado, um general do Exército gabonês, país onde nasceu Patrice Trovoada, que acompanhava o enviado especial do Presidente Ali Bongo, que é igualmente presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEAC).

Esse enviado especial, que depois se soube ser Ahmad Allam-Mi, que é também secretário-geral da CEAC, foi ao país com uma mensagem para o Chefe de Estado são-tomense, Evaristo Carvalho.