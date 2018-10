Mundo

Ministério Público apresenta subida do número de crimes

Victor Carvalho

O Ministério da Administração Interna e o Ministério Público de Cabo Verde têm uma visão diferente sobre a questão da segurança no país. Enquanto o primeiro refere que a criminalidade diminuiu 20 por cento, entre Janeiro e Setembro deste ano, o Ministério Público diz num relatório que aumentaram os crimes de homicídio e de droga durante o mesmo período de tempo.

Um dos maiores desafios da Polícia cabo-verdiana é o combate aos crimes sexuais

Fotografia: DR

O relatório refere que os serviços do Ministério Público de Cabo Verde registaram 354 crimes de homicídios no ano judicial de 2017/2018, mais 166 que no ano anterior, tendo aumentado igualmente os crimes de droga.

Os números constantes do documento indicam um aumento de 258 crimes comparativamente aos registados no ano judicial anterior, com 148 processos, o que corresponde a um aumento de 174,3 por cento.

Estes números contrariam os do Governo, os quais indicam que os crimes contra as pessoas estão a diminuir 30,5 por cento (menos 2.551 ocorrências) e os crimes contra o património baixaram cerca de 11 por cento (menos 948 ocorrências).

“Menos homicídios, menos ofensas à integridade física (menos 12 por cento), menos roubos na via pública (menos 7,5 por cento), menos ameaças, menos 42,6 por cento de casos de violência baseada no género, menos 35,7 por cento agressões sexuais” foram igualmente registados, segundo os números divulgados pelo Ministério da Administração Interna.



Crimes sexuais

Naquilo que é uma unanimidade entre os dados do Governo e do Ministério Público existe a certeza de que os crimes sexuais aumentaram quase 60 por cento no último ano judicial, de 523 para 823 casos, mais de um terço dos quais é referente a abusos praticados contra crianças.

De acordo com o relatório de actividades do ano judicial de 2017/2018, do Ministério Público de Cabo Verde, neste período foram registados 823 crimes sexuais, mais do que no ano judicial anterior, o que representa um aumento de 57,4 por cento.

Dos crimes sexuais registados, 38 por cento correspondem a abusos sexuais de crianças e 33 por cento a agressões sexuais. Nove por cento são de agressões sexuais com penetração e 10 por cento são referentes a abusos sexuais de menores entre 14 e 16 anos.

O relatório refere que foram resolvidos, a nível nacional, 819 crimes sexuais, sendo 257 de agressão sexual, 59 de agressão sexual com penetração e 107 de tentativa de agressão sexual, 228 de abuso sexual de crianças, 126 de abuso sexual de menores entre os 14 e os 16 anos, 19 de exibicionismo, oito de assédio sexual, sete de tentativa de abuso sexual, sete de lenocínio e um de abuso sexual de pessoa internada.

As agressões sexuais correspondem a 31 por cento dos crimes sexuais resolvidos, acrescidos dos de agressão sexual com penetração, com sete por cento, e da tentativa de agressão sexual, com 13 por cento, seguido do de abuso sexual de crianças com 28 por cento e abuso sexual de menores entre 14 e 16 anos, com 15 por cento, lê-se no documento.

Encontram-se pendentes, a nível nacional, 1.780 crimes sexuais, dos quais metade são agressões sexuais, acrescidos dos crimes de agressão sexual com penetração (dois por cento), e da tentativa de agressão sexual, com nove por cento, seguido de abuso sexual de crianças com 30 por cento.