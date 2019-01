Mundo

Ministério Público tem lista com 200 acusados

Victor Carvalho

O Ministério Público de Moçambique já elaborou uma lista com 200 pessoas acusadas de envolvimento nos ataques terroristas que têm ocorrido no norte do país, estando um cidadão sul-africano apontado como sendo o financiador e coordenador da acção do referido grupo. Por forças desses ataques, o governo já alterou os seus planos para os projectos de investimento previstos para aquela região

No seguimento das investigações relacionadas com os ataques terroristas que têm ocorrido na região norte de Moçambique, junto à fronteira com a Tanzânia, o Ministério Público já elaborou uma lista onde consta o nome de 200 pessoas acusadas da autoria desses crimes.

Face a esses ataques, o governo moçambicano já alterou os projectos de exploração de gás e petróleo previstos para aquela região, para os quais conta com investimentos de duas importantes multinacionais do sector.

Segundo a agência Lusa, entre as 200 pessoas acusadas de participação ou auxílio a esses ataques está o empresário sul-africano Andre Hanekom, apontado como sendo o "financiador, logístico e coordenador" do grupo responsável por essas acções.

De acordo com a nota de acusação elaborada pelo Ministério Público, o objectivo desses ataques era o de "criar instabilidade social e militar para assim impedir a exploração de gás natural na província de Cabo Delgado", localizada no extremo norte de Moçambique, precisamente junto à Tanzânia.

"Essas pessoas pretendiam pelas suas acções armadas criar instabilidade e impedir a exploração de gás natural em Palma, para posteriormente criarem um Estado independente que anexe distritos da região de Cabo Delgado e a região sul da Tanzânia", refere a mesma acusação produzida pelo Ministério Público.

Na nota de acusação, é sublinhado o carácter interancional dessas acções, uma vez que o grupo integrava "cidadãos tanzanianos espalhados por cinco bases militares de actuação, mais concretamente no posto administrativo de Mpundanhar, distrito de Palma, e nas aldeias de Lilembo e Muangaza, no distrito de Mocimboa da Praia.

Andre Hanekom, de acordo com a acusação, pagava aos membros do grupo um valor mensal equivalente a 150 dólares, além de lhes fornecer medicamentos que eram supostamente administrados por um moçambicano, antigo funcionário do Hospital Rural de Mocímboa da Praia e que está entre os 200 acusados.

No essencial, o Ministério Público faz a este grupo sete acusações: homicídio qualificado, crimes hediondos, posse de armas proibidas, associação criminosa e contra a organização do Estado, instigação ou provocação à desobediência colectiva e perturbação da ordem e seguranças públicas, crimes todos eles cometidos entre Outubro de 2017 e Abril de 2018.

Todos os ataques que se registaram depois dessa data estão a ser ainda investigados e poderão fazer parte de um processo separado, ainda que possa integrar os mesmos ou outros acusados.

Há um mês, o Presidente Filipe Nyusi disse que as forças armadas estavam a tomar medidas para assumir o total controlo da região e garantiu que as autoridades judiciais iriam desempenhar o seu papel punindo todos os que estiveram envolvidos nos ataques contra a população do norte do país.

De sublinhar que os alegados assaltantes nunca explicaram ou reivindicaram a autoria dos ataques que terminaram quase sempre com a morte de pessoas e a destruição das suas aldeias, com o claro objectivo de instalar o caos social e provocar a instabilidade militar.

