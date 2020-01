Ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau pede demissão

Mazembe defende futuro do 1º de Agosto na prova

A continuidade do 1º de Agosto na 24ª edição da Liga dos Clubes Campeões Africanos de futebol começa a ser decidida hoje à noite, quando jogarem Zamalek do Egipto e TP Mazembe do Congo Democrático, às 19h00 na cidade do Cairo, para a penúltima jornada do Grupo A.