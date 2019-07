Mundo

Ministro queniano das Finanças nega acusações sobre uso de dinheiros públicos

O ministro das Finanças do Quénia, Henry Rotich, negou as acusações sobre o uso indevido de fundos do Estado num projecto de uma barragem, supervisionado pela construtora italiana CMC Di Ravenna, noticiou ontem a BBC.

Fotografia: DR

Em Março último, Rotich e a empresa construtora já haviam negado qualquer irregularidade na utilização das verbas do Estado. Henry Rotich e vários funcionários do seu pelouro foram presos segunda-feira por suborno e fraude, num projecto de construção de duas barragens que envolve milhões de dólares.

Questionado no tribunal de Nairobi, se são verdadeiras ou não as acusações, o governante respondeu: “não é verdade.”